Shorts mania: la moda ci dà un taglio

Se c'è un pezzo d' abbigliamento di cui, d'estate, non possiamo davvero fare a meno, è un comodo paio di shorts . Vi immaginate uscire di casa in questi giorni, con il caldo afoso, indossando un paio di skinny jeans? Nemmeno per idea! Se non siete particolarmente fantasiose e l'unico shorts che vi viene in mente è quello di jeans, affidatevi a noi. Abbiamo pensato ai modelli e ai modi di indossare gli shorts questa stagione.

Super carini e davvero trendy sono i pantaloncini in tessuti leggeri, come seta, cotone o misti. Indossati e abbinati a un top corto, sono ideali per il giorno ma anche per la sera, ad un aperitivo o per un drink la sera sul lungomare. Se portati con un sandalo gioiello o una ballerina, non perdono in eleganza.



Se invece cercate un modo di indossare i classici shorts strappati, prendete spunto dalle blogger più stilose: provate a matcharli con sneakers basic ma colorate, come le Superga, una t-shirt classica impreziosita da una collana importante e un gilet oversize, pezzo forte della stagione. Finite il vostro look con una maxi it-bag e sarete perfette. Più classico ma anche con un tocco più rock, è l'abbinamento dei cortissimi jeans con una maglia bianca stampata e una sneaker animalier, magari con una giacca in pelle e pochette a spalla. Considerate le temperature di questi giorni, tenete la giacca in pelle per la sera, se siete in un luogo ventilato, come tocco cool per combattere l'aria frizzante della sera.



Sempre in jeans, ma in versione pin-up, cortissimi e a vita alta, come li indossava Daisy Duke, gli shorts sono bellissimi abbinati ad anifibi neri tipo Dr. Martens, una camicia a quadri per dare un tocco country e una bandana tra i capelli che fa un po' anni '50. Se volete utilizzare i pantaloncini la sera, per una cena o una serata in discoteca con le amiche, scegliete tessuti leggeri, ce ne sono di bellissimi stampati e morbidi, abbinati ad una camicia bianca da portare dentro gli shorts e da ravvivare con accessori dorati, dalle forme geometriche e le linee pulite. Scegliete un sandalo a tacco alto, minimal, e abbinate una it-bag, grande o piccola che sia.

Se non potete rinunciare ai vostri pantaloncini anche in spiaggia, soprattutto se la serata si conclude con un aperitivo al tramonto, abbinate un shorts bianco ad un romantico top in pizzo tono su tono. Un tocco gipsy con una coroncina tra i capelli e non avrete bisogno di altro per essere perfette!



Per il vostro shopping, visitate la selezione di accessori proposta da privategriffe.com, il portale di acquisti con il migliore usato controllato e garantito.