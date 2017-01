Sette regole per un guardaroba perfetto

07:00 - Arrivare ad avere un guardaroba funzionale e soddisfacente è il sogno recondito di ciascuno di noi e lo shopping compulsivo rischia di non migliorarne la situazione, tutt’altro. Il guardaroba, inteso come insieme di vestiti e accessori che abbiamo nell’armadio, è questione di applicazione. Occorre soprattutto avere chiari alcuni punti fondamentali che ci permettano di orientarci tra le molteplici scelte che la moda oggi propina e seguire una strada coerente con noi stessi.

ECCO 7 REGOLE PER COSTRUIRE IL GUARDAROBA PERFETTO:

1) IMPARARE A FOCALIZZARE – Riempi l’armadio solo di pezzi che ami e che indossi, lascia perdere il resto. È uno spreco di spazio, probabilmente anche di tempo.

2) LO STILE INNANZITUTTO – La moda cambia, lo stile resta. Si tratta di uno dei più grandi aforismi lasciatici da Coco Chanel, e sa di verità. Non farti accecare dalle mode passeggere ma usale per sviluppare il tuo stile personale.

3) LA QUALITA’ E’ MEGLIO DELLA QUANTITA’- I capi di qualità costano di più, ma durano molto di più, sono migliori in termini di performance, comfort e, banalmente, di apparenza. Risparmiare sulla qualità è un boomerang.

4) MAI DIMENTICARE IL COMFORT – Saranno anche belli da guardare certi trampoli da sfilata e vi faranno apparire uno schianto quelle gonne a tubo che non vi permettono di camminare. Forse. Ma solo davanti allo specchio: la fatica che farete nell’incedere per strada rischia di rendervi ridicole. Non è quello che volete.

5) DIVERSI CAPI PER DIVERSE OCCASIONI – Imparare ad articolare il guardaroba è fondamentale per avere sempre il look giusto all’occasione giusta. Anche se l’etichetta oggi lascia a desiderare, non si può andare ovunque con un paio di jeans; ma non è sempre maglio non apparire troppo in tiro quando il contesto è informale.

6) PRIVILEGIARE I PEZZI VERSATILI – I cosiddetti basic che vanno con tutto, i colori neutri che si abbinano magnificamente tra loro, i capi inter-stagionali: dovrebbero essere il punto di partenza del vostro guardaroba. C’è sempre tempo per aggiungere l’abito pazzo che indosserete una volta nella vita.

7) EVOLUZIONE E’ MEGLIO DI RIVOLUZIONE – Se non volete spendere una fortuna, o sembrare una che in testa ha solo i vestiti, è meglio privilegiare un’evoluzione lenta del vostro stile e, di conseguenza, del vostro guardaroba, piuttosto che una rivoluzione. Quando comprate un nuovo capo, partite sempre da quello che già avete nell’armadio.



Il vadmecum arriva da privategriffe (http://it.privategriffe.com), noto portale di e-shopping con prodotti second hand di alta qualità.