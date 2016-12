26 giugno 2014 Look da cerimonia: come vestirsi a un matrimonio Le tendenze moda sposa di questa stagione per il look delle invitate puntano sui colori pastello, sul verde acqua, su cristalli luminosi, sulle fantasie e sui decori floreali per un fresco eco primaverile. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano gli inviti ai matrimoni e scatta la ricerca dell’outfit perfetto per essere chic nel giorno di festa nel pieno rispetto della tradizione. Ma se il desiderio di ogni invitata è quello di distinguersi per eleganza, la scelta del look non è sempre un’impresa facile.

La difficoltà è quella di essere eleganti senza eccedere, adattando il proprio stile all’occasione.

Sono così sconsigliate vivamente le scollature vistose, gli abiti eccessivamente corti, le minigonne e gli spacchi audaci, le tinte troppo accese e tutto ciò che potrebbe rendere il look stravagante e poco adatto all’occasione. Per quanto attiene ai colori accanto a chi si dichiara assolutamente contrario al total white e al total black, c’è chi ritiene che la scelta del colore si debba valutare in relazione allo stile della cerimonia e a seconda che questa sia di giorno o di sera.

Le tendenze moda sposa di questa stagione per il look delle invitate puntano sui colori pastello, sul verde acqua, su cristalli luminosi, sulle fantasie e sui decori floreali per un fresco eco primaverile.

Per i ricevimenti serali molto eleganti sono ammessi gli abiti lunghi e fluttuanti come quelli della collezione di Pronovias da abbinare a clutch gioiello come quelle della collezione Rodo e sandali preziosi (in foto quelli Loriblu).

Per le cerimonie in campagna in cornici romantiche Max Mara propone abiti in georgette di seta in rosa pesco con applicazioni floreli in organza di seta sfumate a mano, Simona Barbieri per Twin-Set abiti color corallo finemente ricamati.

Seducenti e raffinati sono gli abiti di Luisa Spagnoli in cady e georgette di seta da abbinare ad accessori dorati.

E per chi volesse presenziare alla cerimonia in chiesa l’elegantissima giacca in cotone e seta da abbinare all’abito in raso e georgette di seta giallo per valorizzare l’abbronzatura.



