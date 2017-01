3 novembre 2014 I dieci must have del tuo guardaroba Ecco i capi fondamentali che non devono mancare nel tuo armadio. Le regole sono semplicità e buona qualità Tweet google 0 Invia ad un amico

16:10 - Se è vero che non si impara a correre prima di aver imparato a camminare, è altrettanto vero che per costruire un guardaroba funzionale, che ci faccia sentire a nostro agio in diverse occasioni, occorre partire dai fondamentali.

Nel guardaroba i must have sono capi base, semplici e di buona qualità che si possono mescolare facilmente tra loro. Hanno la caratteristica di coprire diverse esigenze e di non dare troppo nell’occhio che, come da lezione del più famoso dandy della storia, Lord Brummel, è condizione imprescindibile dell’eleganza. Ecco qui dieci pezzi essenziali di cui il vostro armadio non può fare a meno.

1. CAMICIA BIANCA IN COTONE - Si tratta della classica camicia “da uomo”. Un escamotage per apparire ben vestite anche in assenza di una giacca. Indispensabile per le mise eleganti, la camicia bianca è un ottimo pendant per il jeans.

2. GONNA NERA A TUBO - La si può scegliere un po’ sopra al ginocchio oppure un po’ sotto, la longuette d’altronde ha conosciuto periodi di alterna fortuna, ma la lunghezza ideale, discreta e sempre attuale è al ginocchio. Rappresenta la quintessenza della femminilità ed è bene abbinarla a scarpe con il tacco, anche di pochi centimetri, sufficienti a slanciare la figura.

3. ABITINO NERO - Anche detto all’inglese “the little black dress”. Un classico a cui è stata dedicata varia letteratura, fu introdotto da Coco Chanel e rimane un pass-partout senza tempo. Adatto di giorno e di sera, quando è consigliabile associarlo a preziosi gioielli.

4. SCARPE DECOLLETE’ CON TACCO - Oggetto di un ben noto feticismo maschile, le scarpe con il tacco possono finire in seconda fila ma non passano mai di moda. In certi frangenti sono indispensabili: durante le cerimonie o con certi tipi di gonne, per esempio, migliorano notevolmente la figura, allungano la gambe anche con i pantaloni. Sono insomma il passaporto per la sensualità.

5. BLAZER BLU- Il blazer è una giacca di origine nautica che si riconosce dai bottoni metallici. Può essere monopetto o doppiopetto. Il blu è il colore in cui nasce e l’unico a prova d’errore, accettato nelle sue gradazioni. Si porta con gonne e pantaloni, conferisce formalità a un paio di jeans. Perfetto anche sopra una t-shirt.

6. PANTALONI A SIGARETTA GRIGI O BLU - In alternativa alla gonna, sono la base essenziale per ogni tipo di outfit. Ideali abbinati a blazer o lunghi cardigan, portati con scarpe stringate o mocassini di giorno e con i tacchi la sera o nelle occasioni più eleganti. Conferiscono un’allure dinamica alla figura.

7. CARDIGAN LUNGO IN CASHMERE DI COLORI NEUTRI - Alle donne, a differenza degli uomini, a volte basta un bel capo in maglia al posto della giacca per essere impeccabili. Il cardigan, possibilmente lungo e in un tessuto prezioso come il cashmere, è l’ideale per una cena non troppo formale, a teatro o la sera con la amiche. Decoroso anche durante le riunioni di lavoro.

8. TRENCH - Perfetto sopra i jeans o sopra un abito, con i tacchi o le ballerine, giustissimo nei giorni di pioggia e nelle mezze stagioni. Il trench si porta da mattino a sera. Meglio nel classico colore beige. Il blu è una buona alternativa.

9. JEANS - Una volta erano un capo ribelle, ora sono stati sdoganati anche un ufficio, ma meglio abbinarli a una giacca se in agenda ci sono incontri importanti. Sono la base ideale per un look casual. Probabilmente il capo con il massimo del sex appeal.

10. BALLERINE - Gli uomini non possono dire di amarle ma a noi donne piacciono da morire, perché ci rendono leggere come delle fatine e sono estremamente confortevoli. Per nulla ingombranti visivamente, sono la calzatura discreta per eccellenza da abbinare a gonne o, meglio ancora, a pantaloni stretti o sopra la caviglia, come B.B.



