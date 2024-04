Catania, programmata una messa in ricordo di Mussolini: il vescovo la annulla e chiude la chiesa per un giorno

Il 28 aprile del 1945 morì Benito Mussolini.

Settantanove anni dopo, a Catania, nel giorno dell'anniversario della sua morte, era stata programmata una messa in ricordo del Duce nella chiesa di Santa Caterina. Un'iniziativa che non è certamente passata inosservata e ha portato, l'arcivescovo Luigi Renna non solo ad annullare la celebrazione ma anche a disporre la chiusura della chiesa fino a martedì pomeriggio.