In forma dopo le Feste: il look giusto per tornare a fare sport

Le feste, si sa, sono deleterie per la forma : pranzi e cene eccessivamente pesanti uniti all' abbandono delle sane abitudini adottate nella routine quotidiana finiscono molto spesso per appesantire la figura. Ma non è il caso di farne un dramma: tornare a fare sport sarà una necessità. Per trovare la motivazione necessaria, provate a partire dal look giusto : ecco i nostri consigli su capi e accessori per fare palestra , running o nuoto.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US">Completo per lo sport (Rita Ora per Adidas) </span><!--EndFragment-->

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US">Perfetta per il running: leggings e felpa in tessuto traspirante (Oysho)</span><!--EndFragment-->

Fate parte anche voi delle convertite al running? O, ancora meglio, riuscite a ritagliarvi del tempo per una camminata veloce? Gli essenziali quindi sono: giacca a vento che vi protegga dal freddo (Nike H2O), maglietta doppia traspirante (Oysho), reggiseno sportivo (Nike Pro Bra), leggings performante (Nike), scarpa con la suola adatta al running (Decathlon) anche qualora doveste soltanto camminare.



Se, invece, avete scelto di praticare un'attività al chiuso, magari yoga, pilates o una sessione di cardio, la chiave è la comodità, senza rinunciare a un tocco di stile. Scegliete di vestirvi a strati, in modo da liberarvi man mano che l'allenamento si farà più intenso, di ciò che vi sembra inutile.



Fondamentale scegliere prodotti traspiranti e pensati per lo sport, come la felpa t-shirt, il reggiseno sportivo e la canotta Decathlon. Anche in questo caso, i leggings sono vostri amici, così come le sneakers adeguate e uno zaino capiente per raccogliere le vostre cose a fine lezione (tutto Nike).



In piscina, infine, scegliete un abbigliamento comodo ma soprattutto un costume performante, sia che abbiate deciso di fare nuoto libero o, per le più determinate, una sessione di acquagym.



