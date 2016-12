Sneakers: il lato comodo della moda

Noi donne ovviamente non potevamo farci sfuggire un'occasione così golosa e abbiamo subito preso la palla al balzo per cavalcare l'onda del trend: dalle ultime sfilate, dalle strade più fashion, insider della moda e celebrities creano look super trendy con semplici sneakers, da abbinare proprio a tutto.



Con la linguette, le Adidas Stan Smith sono perfette, abbinate anche da una borsa preziosa in coccodrillo: non ci si formalizza più da un po' sugli abbinamenti veri e propri.



Con i leggings sportivi: è il più classico degli abbinamenti, ma la super top model Jourdan Dunn lo usa per una passeggiata di shopping a New York ed è bellissima.



Con il look da sfilata: come la fashionista Candela Novembre, che abbina le sneakers bianche ad un look da passerella, tutto fuorché sportivo. Ideale per correre da una sfilata all'altra durante la settimana della moda.



Con il tuxedo: sembra quasi un abbinamento estremo quello di Cara Delevingne. Abito classico, un po' maschile, con una ampia scollatura e le sneakers colorate. Il contrasto riesce perfettamente.



Con il tutù: la linea sottile tra la ballerina classica e la ballerina di street style. Le sneakers flou a contrasto con il look romantico del tulle ci piace da impazzire.



Bon ton sportivo: la top model Kendall Jenner osa un look bon ton, con toni chiari, ma senza rinunciare alle comode sneakers, anch'esse abbinate ai colori chiari del look. Più facile a farsi che a dirsi.



Con l'abito lungo: qualche tempo fa non lo avremmo mai considerato e invece la moda ci propone uno strano ma riuscito abbinamento. La comodità di una scarpa da ginnastica abbinata all'eleganza di un abito lungo, da sdrammatizzare con un chiodo di pelle: per noi donne un sogno che si avvera. E il risultato è straordinariamente fashion.

Potete abbinare le vostre sneakers con la gonna di pelle, la gonna plissé, con un abitino di piume: è questo il periodo in cui questo strano abbinamento non passa certo per fuori luogo. Approfittatene!



