Running: accessorio di stile

07:00 - La scarpa da ginnastica abbandona l’accezione prettamente sportiva e diventa accessorio di stile della primavera estate 2014. Grazie all’impiego di nuovi materiali, l’attenzione in passerella è tutta concentrata sul modello basic, strappato allo street style.



Così la slip-on di Saint Laurent, dalla suola in gomma, è in cavallino; in camoscio e cotone quella di Sonia Rykiel e in rafia, a stampa multicolor, la sneaker di 2Star.



Mix fantasioso, poi, per le applicazioni: frange per Cinzia Araia, conchiglie e pietre dure per Francesco Zanotti e ali fluorescenti per le sneakers Adidas by Jeromy Scott. Preziose e ricercate sono, infine, quelle di Marc Jacobs che arrichisce il modello Vans con passamanerie e ricami ottocenteschi.



Le tendenze delle passerelle prendono, così, forma nelle fantasie delle tomaie, nelle stampe floreali di Moschino e Givenchy, nelle grafiche pop dei modelli Vans, nello shining del gold e dell’argento di Casadei, nel metal di Lanvin e nel black and white di Hogan Rebel.

Tra i modelli più amati: le slip on, le running e quelli rubati al mondo della pallacanestro.

A fantasia floreale sono quelle di Pause, comode e glam le Lunard2 di Nike e ideali da abbinare al denim le Extaball di Adidas. E a chi non volesse rinunciare a qualche centimetro in più, non resta che scegliere quelle con la zeppa interna come quelle di Michael Michael Kors o con la suola di gomma alta, come il modello con swaroski proposto da Alexander Smith .



