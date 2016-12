Tuta jumpsuit, tutti i modelli di tendenza 2016

Lunghe: Comode e molto trendy. Per il giorno, osate jumpsuit con colori e fantasie accese. Noi vi suggeriamo di scegliere il pattern multicolor della linea morbida di Eres da sfoggiare con sandalo flat tinta unita e maxi borsa neutra. Oppure di virare sul romanticismo della stampa floreale di Valentino con gamba ampia. Se avete voglia di sedurre, puntate sulla sensualità della silhouette attillata di Balmain che valorizza le curve.



Corte: Scoprite le gambe con il pagliaccetto di Giamba nella brillante nuance del rosso. Femminile e giocoso allo stesso tempo, è perfetto con zeppe alte e un cappello a tesa larga. Oppure puntate all’ispirazione navy del modello di Peter Pilotto, da indossare con sandalo flat e mini-bag a tracolla per un risultato fresco.



Eleganti: Come il modello di Tory Burch, in crêpe rosso definito dall’incrocio sulla schiena che dà una nota sofisticata alla linea dritta da sfoggiare di sera con pumps a stiletto e clutch gioiello. Perfetta per catturare la scena a un evento mondano, anche la tuta flair di Michael Kors Collection illuminata da paillettes argentate e dorate. Completate il look con accessori sobri per non eccedere: sandali alti e mini clutch rigida in tinta nude.



Denim: Sbarazzino e urban chic, il jumpsuit dress in jeans va completato con sneakers e mini tracolla multicolor che vivacizzi. Vi proponiamo il morbidissimo denim di M.I.H Jeans con linea dritta e coulisse. Oppure l’appeal giocoso del modello corto di Vanessa Bruno Athé, una buona alternativa agli shorts estivi.



