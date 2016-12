Piccoli piaceri: una mania per le mini bags

Le borse icona, di misure medio-grandi, sono state rimpicciolite dalle case di moda, fino a diventare più piccole di un portafogli. Insomma, la versione “mini-me” delle borse più amate del momento sta facendo girare la testa proprio a tutte, voi comprese, ma non sapete come indossarla? Non siete ancora convinte che una piccola borsa possa sostituire la vostra grande e comodissima shopping? Potreste ricredervi presto: infatti più è grande la borsa e più noi donne tendiamo a riempirla. Di conseguenza, non preoccupatevi: con il tocco da donne riusciamo a far entrare tutto quel che serve anche dentro un mignon.



Come portarle? Hanno tutte o quasi la tracolla. E sono piccole, piccole davvero, si portano a mano, come una borsa giocattolo, o un porta-cellulare. L'importante è che siano coloratissime: multicolore come le Paula Cademartori o tinta unita, come quelle di Prada e Fendi. Sono bellissime nei colori accesi, a contrasto con il vostro look o per finirne uno super eccentrico. Ma ci piacciono anche nei colori pastello, trend della primavera in arrivo, abbinate quasi tono su tono.



Si possono portare con un abbigliamento casual ma anche se siete super fashion o classiche, l'importante è portarle sempre con disinvoltura. Una non vi basta? Si possono anche indossare “a grappolo”, tutte insieme una legata all'altra.



Adesso avete una voglia passa di avere la vostra mini-bag?

