Sneakers: su quali modelli puntare per la primavera 2016? Ecco i nostri consigli

Nel 2016 ormai non esistono praticamente più solo le scarpe sportive, ovvero a utilizzo esclusivo sportivo, quanto piuttosto degli ibridi, per performance, dimensioni e stile.



Tra i modelli da non perdere per la primavera 2016 permangono i grandi classici, da Vans a Nike, senza dimenticare Reebok. In particolare questo sarà l'anno delle Nike Cortez, modello storico del brand americano rilanciato a fine 2015 in colorazioni e pellami diversi.



Tra le proposte non mancano nemmeno quelle più pop, con stampe e colori vivaci, in contrapposizione alle sneakers completamente bianche o nere.



Le forme sembrano evolversi sotto l'ala di due macro tendenze, da una parte le così dette cult, la suola è tendenzialmente piatta e la forma arrotondata, come le Stan Smith di Adidas o le storiche Puma, d'altra invece la suola si alza, diventa più morbida e prestante, la silhouette si amplia e il risultato è una scarpa che avvolge perfettamente il piede.



Qualsiasi sia la vostra scelta prima di acquistarne un paio il consiglio è di provarle, ogni modello ha una vestibilità differente.



