Borse a mano per la sera: i modelli su cui puntare

Le borse clutch si definiscono tali per una chiusura tendenzialmente a scatto, per le dimensioni ridotte e i dettagli preziosi. Il nome pochette deriva invece dal francese “poches” cioè tasche, ed è indicativo di quanto siano piccole. Le mini borse a mano in generale sono indicate principalmente per la sera, per un cocktail o per una cerimonia, e la scelta in commercio è ovviamente molto ampia. Ecco i modelli su cui puntare per la primavera 2016 .

Sfumature metalliche: tra i trend sicuramente più in voga, le borse a mano dai riflessi metallici spaziano tra stili molto diversi. Un esempio? Troverete quelle in metallo rigido, perfette per un look boho così come altre in pelle ed eco-pelle, più morbide e adatte a look formali. Scegliete per la sera e abbinatele alle nuance che preferite.



Con decori minuziosi: le mini bag super ricercate sono da sfoggiare con look semplici, per esempio una semplice tutina in seta nera. Un consiglio, trattatele con particolare cura, le riparazioni di certi dettagli potrebbero essere molto difficoltose.



Con stampe colorate: per gli stili più ironici ed ecclettici ci sono loro: pop, divertenti e fuori dal coro. Dalle quelle con stampe geometriche a quelle con animaletti: le varianti sono moltissime basta saper scegliere. Per voi il suggerimento è quello di non esagerare con i colori, abbinatele poi a delle mise sobrie.



Molto piccole: abbiamo già detto che le clutch sono per definizione piccole, alcune più di altre... In questi casi particolari le stampe, i tessuti e i pellami con cui le troverete in commercio saranno ancora più originali. Utilizzate solamente per la sera o per una cerimonia.



