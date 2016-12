Moda: come vestirsi per una cerimonia in chiesa

Look romantico: in un look romantico non può mancare il pizzo, puntate su un abito corto con motivo chiaro, come quello di Gucci e abbinateci dei sandali con tacco medio e una borsetta in raffia. Un abbinamento estivo senza esagerare, delicato e raffinato il giusto. Non passerete inosservate.



Look maschile: maschile sì, ma non troppo. Il consiglio è quello di puntare su un completo giacca pantalone dal taglio sartoriale ma nella nuance delicata del rosa pastello. Abbinateci una camicia sbracciata per le giornate più calde e degli accessori particolari, sandali altissimi di Gianvito Rossi e borsa bicolore di Lanvin.



Look chic: un abito semi-corto o longuette, nella nuance pacata del verde menta si abbina alla perfezione a dei sandali con tacco medio-basso e a una clutch rigida. Il consiglio in più? Se scegliete una forma senza maniche portate con voi uno scialle in tinta chiara, come l'avorio. Sarete sofisticate e perfette per l'occasione.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it