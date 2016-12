Rosa quarzo: il colore di tendenza per il prossimo anno

Tra i colori Pantone per il 2016 il più delicato, femminile e romantico è il rosa quarzo . Se l'idea di indossare un total look in questa nuance non vi fa impazzire, non preoccupatevi, in commercio trovate anche accessori e capi a tema da mixare con i sempre intramontabili bianco e nero , scoprite con noi cosa acquistare.

Abiti: dal più tradizionale scamiciato al vestitino con le balze, il rosa è l'assoluto protagonista. Per questo inverno abbinatelo a delle calze coprenti a contrasto, quelle in nero completeranno il vostro look con un twist deciso.



Scarpe: dai mocassini classici alle ballerine, passando per le décolleté raffinate le scarpe rosa saranno presto un must. Il consiglio è quello di sdrammatizzarle con un paio di jeans o con dei collant in tonalità scure e neutre.



Borse e zaini: d'inverno, si sa, un tocco di colore non guasta mai, perché dunque non pensare a un accessorio femminile da accostare agli ampi cappotti in lana di tutti i giorni? Al classico capospalla in nero preferite però una tonalità più chiara come il grigio, il motivo spigato o il beige.



Proprio il rosa continua a non convincervi? Concedetevi almeno un paio di calzini, un tocco di femminilità non vi farà di certo male!



