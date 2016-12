Scarpe maschili: mocassini, stringate o retrò?

Le scarpe maschili sono perfette per aggiungere un twist in più a un look semplice

Stringate classiche: si chiamano brogue e hanno un decoro meticoloso sul pellame. Dolce & Gabbana le ha rivisitate per il 2015 e ne propone un paio con pietre e glitter preziosi.





Mocassini: in pelle marrone, sono tra i must have indiscussi di stagione. I più belli? Quelli di Tod's e di Gucci.





Stringate moderne: uno più dettagli contemporanei e il gioco è fatto: le intramontabili calzature si evolvono in qualcosa di nuovo. Così è per il modello con qualche centimetro di plateau bianco firmato Givenchy, o quello con finte cuciture a vista di Balenciaga.





Chiusura laterale: altro grande classico, consigliato a coloro che hanno uno stile definito e non temono le strutture importanti. Church's le caratterizza con delle piccole borchie, Thom Browne con la vernice.





