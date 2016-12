Le scarpe più bizzarre del 2015

Le stramberie da passerella spesso non sono così tanto distanti dalla realtà di tutti i giorni, basta infatti fare un giro, anche virtuale, per i negozi d'ultima tendenza per rendersi conto dell'alta quantità di accessori, soprattutto scarpe , bizzarri che sono in commercio.

Abbiamo scelto alcuni modelli esemplificati per fornirvi una panoramica dettagliata, scopriteli con noi!



Acne Studios: il brand svedese è sempre un passo avanti, per questa stagione propone stivaletti alla caviglia con tacco metallico che sembra una vera e propria scultura.



Charlotte Olympia: non si può parlare di calzature bizzarre senza citare la designer inglese. Il tacco e il plateau sono dorati, altissimi, e ricordano un gioiello prezioso.



Christian Louboutin: la suola rossa crea già di per sé un forte contrasto con il pellame nero. Ad accentuare il tutto ci sono le borchie poste nella parte posteriore.



Miu Miu: per la linea giovane di Prada, Miuccia punta sull'effetto vite, molto particolare eppure facilmente indossabile.



Gucci: ve le ricordate le scarpe da passerella di Gucci? Avevano scatenato polemiche per la presenza massiccia di pelo. Bene, dimenticate le classiche ballerine con tacco medio, la rivisitazione vuole proprio la pelliccia.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it