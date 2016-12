Milano Moda Donna: gli accessori più divertenti e stravaganti

Prada - Da sempre emblema di "stramberie intellettuali", Prada per la prossima stagione gioca di contrasti e abbina completi sartoriali a dettagli irriverenti. Un esempio? Le borse con coniglietti stampati sono classiche nei pellami e nella forma ma azzardate nella stampa.





Dolce & Gabbana - Da Dolce & Gabbana alle cuffie per la musica esilaranti quest'anno si aggiungono gli occhiali con dettagli di frutta e le coroncine religiiose. Il tutto si esibisce in passerella con top modelle impegnate in selfie live. Come non divertirsi?





Emilio Pucci - L'esordio di Massimo Giorgetti è frivolo il giusto per far divertire la sua platea. Gli occhiali trasparenti sono quelli da lavoratore, per proteggersi dalle schegge di legno ad esempio, ma anche dalle luci fastidiose della fabbrica; le scarpe invece fanno sorridere con le piume.





Moschino - Jeremy Scott per Moschino vince tutto. I cappelli diventano segnali stradali rigorosamente rivisitati in chiave ironica, dai coni a righe ai più classici segnali che indicano il senso unico o il nome di una via.





Chi lo dice che la moda deve essere presa sul serio?