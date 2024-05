Ai e visione green per dare forma ai gioielli del futuro  

“La nostra azienda, che sta vivendo una fase di passaggio generazionale, da tempo stava valutando come organizzare la propria crescita futura - spiega Lisa Colpo, CEO di Colpo & Zilio -. Ci siamo avvalsi anche dei software di Intelligenza Artificiale per confrontare le nostre analisi con le proiezioni del futuro elaborate dagli algoritmi, e abbiamo avuto ulteriori spunti utili per avviare con totale convinzione il percorso verso una produzione “green & human oriented” sempre più evoluta. Vogliamo rompere le frontiere dell’oggi e immaginare nuovi universi possibili, all’insegna dell’armonia tra natura e uomo, della sostenibilità ecologica e della simbiosi tra artigianalità e tecnologia”.

Il nuovo stabilimento “green & human oriented” La nuova visione green si concretizza nel nuovo stabilimento produttivo, di classe energetica A4, che grazie alle coperture fotovoltaiche, ai sistemi di purificazione dell’aria e di recupero del calore e dell’acqua renderanno la produzione perfettamente ecosostenibile, garantendo comfort e benessere ai lavoratori e alla comunità circostante.

Know-how umano e intelligenza artificiale: i gioielli del futuro La voglia di ritrovare l’equilibrio tra uomo e natura e di indagare il legame tra artigianalità e tecnologia è anche alla base della nuova collezione di gioielli di Colpo & Zilio concepita con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

“L’idea di incorporare l'intelligenza artificiale nel design dei gioielli rientra all’interno di un progetto complessivo di sperimentazione ed evoluzione più ampio - spiega Colpo -. Le prime risposte fornite dai software generativi di Open AI si sono dimostrate subito in linea con la nostra visione di futuro e abbiamo quindi deciso di procedere a realizzare qualcosa di concreto. Con il supporto di KF ADV, agenzia di comunicazione vicentina specializzata in branding e digital marketing, abbiamo tradotto queste visioni in gioielli unici, dove la tecnologia incontra il saper fare italiano e in cui bellezza e innovazione aprono nuove prospettive”.

Processo creativo e visione futura Negli input testuali l’Intelligenza Artificiale è stata stimolata ad ipotizzare come sarà il futuro, quali saranno gli elementi più importanti da considerare, anche nell’estetica e nel significato dei gioielli: ne è emerso un grande focus sui temi della sostenibilità, l’importanza dell’acqua come bene prezioso del pianeta, il valore del riciclo e dell’ecologia, dell’uso consapevole delle materie prime. Tutto questo si è tradotto in immagini di gioielli ideali, che esprimono un’identità fluida, superando le distinzioni di genere e celebrando un amore universale per il bello e la natura.

Grazie alle competenze dei designer e degli artigiani, elementi che rimangono centrali, le suggestioni offerte dalla Ai sono state tradotte in creazioni originali e preziose.

“Questo progetto apre anche un dialogo su come il futuro della moda e del lusso possa essere sempre più inclusivo e attento alle esigenze individuali di espressione – conclude Lisa Colpo -. I gioielli sono destinati a diventare simboli di un nuovo paradigma in cui il design risponde alle aspirazioni di un pubblico globale, variegato e in continua evoluzione, proprio come noi”.