La concorrente dei rossi parla in spiaggia con Greta, mentre la contessa fa i complimenti alla cuoca per il pranzo prelibato

Rosanna (dei rossi) e la contessa Alvina (della squadra blu) infrangono però il regolamento per "colpa" di una gustosa piadina preparata dall'emiliana. Per loro è in arrivo una punizione?

Da quando i naufraghi dell' "Isola dei famosi" si sono divisi in due gruppi (i rossi e i blu) è stata data loro una regola ben precisa: non avere contatti durante il giorno.

Tgcom24

All'Isola dei Famosi Rosanna e Alvina viola il regolamento: sanzione in arrivo? Rosanna decide di preparare una piadina e, con le lacrime agli occhi per la felicità, chiama Khady e Artur ad ammirare il suo capolavoro. I compagni della squadra rossa si complimentano con lei per il risultato. Poi, presa dall'entusiasmo, richiama anche l'attenzione di Greta (della squadra blu) e parla con lei. Il regolamento, però, non consente ai due gruppi di interagire durante la giornata e per questo la ballerina le risponde con un semplice cenno del capo. Anche Alvina, dopo cena, si avvicina all'accampamento dei rossi per complimentarsi con le cuoche Matilde e Rosanna. Gli apprezzamenti alle chef le costeranno una punizione?

Isola dei Famosi, i rossi ritrovano l'armonia La squadra rossa, dopo i primi giorni all'insegna delle discussioni, decide di indire una riunione per fare il punto della situazione. Il leader Samuel è soddisfatto per aver ottenuto il fuoco e Matilde sottolinea come il risultato sia stato possibile grazie ai preziosi consigli del "maestro" Edoardo Stoppa. Il clima appare disteso, così Rosanna e Matilde si cimentano nella preparazione degli strozzapreti, in modo da offrire ai compagni un pasto speciale. Tra i lavori più urgenti da realizzare per il gruppo c'è la costruzione del riparo. Edoardo, Samuel e Matilde si occupano del progetto e dei lavori, Artur bada l fuoco mentre Khady spartisce i cocchi. La cuoca ufficiale della tribù, Rosanna, si occupa del pranzo e riesce anche a creare una piadina perfetta. A procacciare i viveri ci pensano Matilde e Artur, che tornano a riva con una pesca molto ricca. Non mancano tuttavia i battibecchi. Samuel, stanco di essere definito 'maestrino', si confronta con Khady e la ragazza lo invita a usare toni più pacati in futuro.