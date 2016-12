Collant e leggings per outfit semplici e ricercati

Finalmente le donne di tutte le misure e lunghezze grazie alla “moda calze” possono rilassarsi: non è più indispensabile avere bellissime gambe per indossare una minigonna, basta avere la calza giusta o il funzionale collant push-up!



Lo stile proposto è molto chic e glam – o almeno è così che si definisce -. Abbiamo collant che pur essendo leggings, per qualche ragione a me ignota sono paragonati, anzi confusi, soprattutto dai maschietti, con le calze. I leggings più modaioli sono quelli capaci di sollevare le parti del nostro corpo che, per natura, età o sovrappeso, tendono a crollare; ci sono poi i protagonisti di serate rock e tecno o quelli che servono a vestirsi da Catwoman ad Halloween. Poi abbiamo l’immancabile stile leopardato, e ancora esemplari lucidi davanti e opachi dietro. Per finire alcuni ricordano i jeans interi o strappati, dipende dai gusti.



Diverso è il mondo dei collant. Troviamo 'maglie' molto intriganti e traforate per sembrare donne aggressive, complicate, o semplicemente per confondere e stordire gli uomini. Vi garantisco che alcuni disegni sono veramente indecifrabili. Diciamo che neanche i collant possono sottrarsi al variegato mondo dei “punti interrogativi” che ci circonda. Una menziona particolare va a quelli totalmente lisci e neri. 15/20 denari circa, col filo dietro. Ma quest'ultimo, per differenziarsi dall'antenato, ha deciso di allargarsi: il filo posteriore si espande fino a diventare un'unica banda nera che ci delinea dalla vita alle caviglie. “Il variare delle mode è la tassa che l'industria del povero impone alla vanità del ricco”. (Nicolas de Chamfort).



Se vi piace questo stile potete anche optare per calze autoreggenti. Per le donne più tenere, e forse un po' più pudiche, abbiamo le calze coprenti con stelline, lune e asteroidi in miniatura, pronte a trasformare le nostre gambe in una via lattea tutta da scoprire. Ovviamente potete optare per un collant (soliti 15/20 denari) nero con palline sparse ovunque: io però consiglio un nero più brillante. Ma la menzione speciale va ai collant un po' pop. Una realtà per tutte le fantasie e per tutte le trasgressioni: abbiamo stelle, strappi di tutte le grandezze (una volta era un dramma strappare le calze adesso sembra quasi necessario per essere alla moda), oppure quelle con spruzzi di colore senza regolarità, passano per quadretti, cieli notturni con puntini splendenti su tutta la maglia.





“L'unica cosa che ci separa dagli animali è la nostra capacità di mettere accessori”. (Robert Harling)

A questo punto vi basta prestare attenzione al vostro stato d'animo per indossare il collant o il leggings che più vi rispecchia. Mi raccomando, però, abbinatelo al resto. Risparmierete il fuori moda dell'anno. "La moda riflette sempre i tempi in cui vive, anche se, quando i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo". (Coco Chanel).