Il pizzo, un evergreen di eleganza

Domina lo stile vintage Neo Settanta per donne in stile un po’ bohémien, romantiche e dalla 'scappatella facile’. Il colore più gettonato è quasi sempre il bianco, ma tranquille anche il nero fa la sua figura insieme al beige.



Confesso che con il pizzo le stiliste e gli stilisti stanno facendo un lavoro veramente encomiabile: non si è mai pensato, ad esempio di utilizzarlo, per delle classiche t-shirt per il mare. Al contrario è sempre stato associato ad abiti da sposa molto raffinati, all’intimo e poi sdoganato con la 'rivoluzione ormonale’ scatenata dal bikini in pizzo (ovviamente da indossare soltanto per spalmarsi sulla sdraio o sugli scogli). Naturalmente c’è chi associa – tipo la sottoscritta - il pizzo ai tavolini della nonna (quelli tondi con il centrino in mezzo). Tutti li ricordiamo o ne abbiamo sentito parlare. Quei simpatici centri tavola (adesso ritornati molto di moda), si potevano soltanto guardare mai toccare!



Le parole di Christian Dior non mi sono mai sembrate tanto attuali: “La moda evolve sotto l’impulso di un desiderio e cambia per effetto di una ripulsa. La saturazione porta la moda a buttare alle ortiche quello che fino a poco tempo prima adorava. Poiché la sua ragione profonda è il desiderio di piacere e di attirare, la sua attrattiva non può certo venire dall’uniformità, che è la madre della noia”.



Se siete tipe dark, radical chic e sportive, vi prego lasciate perdere il pizzo. Non fa per voi. Vi ricordo che non è bello ciò che piace ma è bello ciò che vi sta bene. “Puoi ottenere tutto ciò che voi se sei vestita per averlo” (Edit Head).



Ne consegue che dovete esaltare sempre il vostro stile, la vostra figura per la vostra immagine sociale e personale. Tranquille serve soltanto un po’ d’onestà quando affrontate la prova specchio. Per aiutarvi pensate alle parole di Oscar Wilde “O si è un’opera d’arte o la si indossa”. In fondo non è così difficile, serve soltanto un sano 'amor proprio' e un travolgente e intraprendente interesse verso se stesse/i.



Ricordate mie care amiche che il pizzo è molto seducente, non per niente è abusato nell'abbigliamento intimo, pertanto, non sottovalutate i suoi effetti. "Le donne seguono la moda perché gli uomini le seguano".