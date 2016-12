Ricami, fiocchi e colori confetto: in primavera sboccia il romanticismo

Pattern bucolici: È l'embema del romanticismo l'abito rosa cipria in chiffon di Valentino su cui ondeggiano spighe di grano e leggiadri papaveri rossi. Completate il look con una mini-bag e un paio di slingback nude. E sarete perfette per un evento ultra-chic. Per il daywear, invece, vi suggeriamo la fantasia floreale della camicia in morbido cotone di Saint Laurent da sfoggiare con slip-on e un paio di jeans.



Ricami: Lezioso è anche il jacquard panna con fil coupé bianco della giacca di Balenciaga. Per la sua linea avvitata con peplum scultoreo sul fondo, è perfetta su pantaloni ampi ton sur ton e tacchi altissimi. Se, però, preferite scoprire le gambe, lasciatevi avvolgere dagli strati di tulle della gonna di Simone Rocha da abbinare al top en pendant per un look da party, dall'aplomb ricercato.



Pizzo: Se avete voglia di eccedere, vi proponiamo il binomio giacca-pantaloni in pizzo rosa di Gucci. È un'ensemble dal sapore vintage da enfatizzare con pumps a punta e blusa chiara in seta. Oppure puntate sull'abito lungo di Alexander McQueen impreziosito da leziosi volant. Date un tocco di luce con clutch rigida e décolleté gold.



Colori Confetto: Dal rosa quarzo al blue serenity, le nuance delicate vantano un'allure idillica. Come la tinta scelta da Giambattista Valli per il mini abito in cotone mélange incorniciato da ruches armoniose. Sfoggiatelo con un paio di sandali con tacco a stiletto e borsa a mano in colori chiari. Se preferite l'azzurro cielo, puntate al carattere sofisticato della gonna in crêpe di Carven dal taglio incrociato con bordatura a onda asimmetrica. Sfoggiatela con un paio di sneakers per il giorno o con un tacco alto per la sera.



