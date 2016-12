16 luglio 2014 Si chiamano slip on e vestono perfettamente anche il piede più minuto Dai modelli con stampa colorata, a quelle in pelle o in tessuto monocolore. La selezione delle versioni più interessanti Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La passione per le sneaker non sembra volersi arrestare. Le proposte aumentano continuamente, non è quindi difficile scovare il modello più adatto alle proprie esigenze e al proprio gusto. Le slip on, per esempio, sono un’ottima opzione per l’estate.

Blogger e trendsetter in giro per il mondo le abbinano ai più disparati look, dalla gonna mini con taglio asimmetrico, a jeans con risvolto, senza nemmeno rinunciare a pantaloni in pelle, aderenti, corti oppure ampi. Il modello storico, che lanciò la tendenza, fu quello di Vans, nei sfavillanti anni Sessanta californiani. Oggi sono moltissimi gli stilisti che puntano su una reinterpretazione contemporanea che sia sportiva ma al tempo stesso ricercata. Givenchy si sbizzarrisce con la pelle effetto pitone, Marc by Marc Jacobs, invece, predilige tela rosa con pattern a contrasto nero. Anche il look bon ton caratteristico di Miu Miu, cede al trend sportivo, lo fa scegliendo il suede morbido come materiale e impreziosendolo da punta in metallo argentato. Lanvin si direziona verso l’opulenza e propone la variante bronzo con suola in gomma bianca; Rag&Bone preferisce pelle nera spessa con micro buchi. Arriva infine Saint Laurent: tela rossa con motivo in nero composto da piccoli teschi.

