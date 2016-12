Intramontabile tailleur: come indossare il capo icona

Il tailleur fu inventato da Coco Chanel nei lontani anni Venti. Oggi il completo giacca gonna , o giacca pantalone, torna a far parlare di sé, rivisitato con silhouette e tessuti differenti per diversi tipi di donne e soprattutto di stile. Ecco i modelli da non perdere per l' inverno 2015 .

Classico - Il tailleur iconico per eccellenza, si definisce per una silhouette semplice, con gonna appena sopra il ginocchio e giacca dalle spalle strutturate. È da scegliere se vi piace sfoggiare uno stile semplice ed elegante.



Rivisitato - Dedicato a tutte coloro che amano osare e sperimentare. A far la differenza sono principalmente i dettagli, frange e stampe particolari fanno capolino su giacca e gonna. L'importante è osare!



Sportivo - Alcuni nuovi modelli di tailleur sfruttano materiali morbidi presi in prestito dal mondo dello sportswear per creare qualcosa di più comodo e completamente diverso, perché no?



Sensuale - Spacchi inaspettati, forme aderenti e tonalità forti, come nero o rosso. Da evitare a lavoro... ma da indossare a cene e serate particolari.



Romantico - Ogni tailleur può diventare romantico, vi basta abbinare la camicia giusta, in commercio ci sono inoltre modelli che sono stati appositamente creati con cuciture e dettagli ultra femminili.



Maschile - Si tratta di un altro grande classico, quello composto dal completo giacca pantalone. Perfetto se vi piacciono linee semplificate e stile deciso.





