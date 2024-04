26 aprile 2024 12:50

Lo straziante video del cane che insegue lʼauto dei padroni che lo hanno abbandonato

Sono diventate virali, creando sconcerto, le immagini che mostrano un cane inseguire l'auto dei suoi padroni che lo hanno abbandonato. Il video è arrivato a un'attivista che si è subito messa alla ricerca del cane per le strade di Signal Hill, in California, e, dopo averlo trovato, lo ha affidato alle cure di un rescue per trovargli una famiglia.