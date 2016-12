Comode, ma con stile: i consigli per un perfetto look sportivo

Se quando pensate all' abbigliamento sportivo un brivido freddo vi attraversa la schiena, niente paura: passato il tempo delle tute informi e dei colori fin troppo sgargianti, oggi i capi di sportswear sono entrati di diritto a far parte del guardaroba contemporaneo. Dalle giacche tecniche perfette per correre ma anche per il tempo libero alle sneakers di tendenza , ecco i capi per costruire il vostro perfetto look a tutto sport.

Il look da palestra non dev'essere necessariamente sciatto: guarda le foto e scopri i nostri spunti (in foto, look Asos)

Partiamo innanzitutto dai colori: un ensemble in blu (come quello proposto da Asos) è un ottimo sostituto dei più classici nero e grigio. Se però quello che più vi sta a cuore è la resa tecnica dei tessuti che utilizzate, la linea Nike Tech Fleece è la sintesi perfetta di design e materiali pensati per lo sport. Un grande classico è la giacca a vento da runner, ideale anche in una giornata piovosa.



Diverse tonalità di grigio per il look Jack Wills. Anche famosi brand di lingerie come Oysho hanno una loro linea dedicata allo sport: della collezione autunno-inverno 2015 ci piacciono particolarmente la giacca super fit, il top e i pantaloncini.



Se il leggings rimarrà sempre la vostra scelta, potete sempre puntare sul classico modello Nike con scritta sul polpaccio. Più eccentrico, invece, l'ensemble firmato Stella McCartney per Adidas: la giacca e la felpa si uniscono in un solo capo e i pantaloncini hanno un ciclista incorporato che tiene al riparo i muscoli.



E a proposito di scarpe: pensate per l'allenamento al chiuso le Nike Free Tr 5 Breathe mentre le Adidas disegnate da Kris Van Assche - direttore creativo di Dior Homme - piaceranno a tutti coloro che hanno la passione per le sneakers. Se siete alla ricerca di un borsone, invece, potete scegliere fra quello a righe (Jack Wills) e quello in pelle nera.



