Tendenza felpa: ecco come portare il capo di stagione

07:00 - In cotone più o meno spesso, colorata, con stampa, con o senza cappuccio: parliamo della felpa, uno dei capi d’abbigliamento più gettonati nell’ultimo periodo per la mezza stagione. Scoprite come indossarla al meglio scegliendo a seconda del vostro stile preferito.

STILE COLLEGE: felpa girocollo con scritta centrale oppure targhetta nella parte alta, da abbinare a jeans ma anche kilt, gonne corte e mocassini.



I modelli: in cotone grigio chiaro con stemma colorato di Marc by Marc Jacobs oppure blu elettrico con scritta ricamata di Steve J Yoni.



STILE MODAIOLO: la vostra ossessione sono i vestiti? La felpa che fa per voi dovrebbe seguire gli ultimi trend di stagione, essere colorata quanto basta e con un pizzico di stravaganza.



I modelli: rosa baby con dettagli pelosi di Stella McCartney, ricami preziosi di Lanvin.



STILE SPORTIVO: è quello maggiormente legato al concetto di felpa, le radici dalle quali è stata ideata. La buona notizia è che la tuta, in generale, è piuttosto di tendenza negli ultimi tempi.



I modelli: un grande classico con zip frontale di Nike, oppure con cappuccio ed effetto usato di Haider Ackermann.



STILE ANNIi 90: una tendenza questa che non si eclissa, e ogni stagione torna a riproporci qualcosa di già visto sul finire del secolo scorso. Segni distintivi? Logo al centro e forme over.



I modelli: immancabile la variante di Adidas effetto vintage, ma anche quella di The Upside senza maniche.



STILE STREET: un mix di dettagli modaioli e sportivi, un gioco di contrasti che non teme l’essere eccessivo anzi lo celebra. Un po’ a metà strada tra una Jenny from the block dei bei tempi andati e una Miley Cyrus di oggi.



I modelli: vero must il modello di Givenchy con rappresentazione religiosa, più sobria quella di Kenzo con logo ripetuto.



