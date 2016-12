Abbigliamento: cinque must per la mezza stagione

07:00 - Gli inglesi, che hanno una parola per tutto e in particolare per le questioni di meteo, lo hanno battezzato “transitional dressing”: quel particolare stile di abbigliamento, cioè, che caratterizza la mezza stagione. La parola d’ordine è mix di elementi di diverso peso, naturalmente, ma è importante munirsi di alcuni capi base che possono rivelarsi molto funzionali. E che, potreste scoprire, danno assuefazione!

ECCO QUI I 5 MUST HAVE PER IL CAMBIO STAGIONE:

TRENCH - Un must per il tempo capriccioso della mezza stagione: protegge dalle intemperie ed è sempre chic, si infila agevolmente sopra ad altre giacche e ripara dal vento con nonchalance. Un vero pass-partout.

BERRETTO DI LANA - In lana sottile, lavorato a coste, ricamato o liscio, questo accessorio (da preferire in colori neutri) vi farà sentire immediatamente più protette e coccolate nelle umide mattinate di inizio inverno.

SCIARPA - Da avvolgere al collo, da portare sulle spalle come uno scialle, da inossare a mo’ di foulard in testa in caso di emergenza. Versatile e funzionale in ogni stagione, indispensabile in questa. Anche per rifinire il look.

BEATLES BOOTS - Lo stivaletto alla caviglia, che prende il nome dal noto gruppo pop inglese, quest’anno è un must. Si accompagna a pantaloni e gonne: anche senza calze quando il tempo lo permette.

GILET IN PELLICCIA - È il pezzo più glamour della selezione: e quando potreste indossarlo, dopo tutto, se non ora che non fa più caldo, ma non è ancora troppo freddo? Da portare sotto al soprabito, sopra a una giacca o infilare all’occorrenza.



Le proposte sono di privategriffe (http://it.privategriffe.com), noto portale di e-shopping con prodotti second hand di alta qualità.