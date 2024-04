Tina Santoro: "Il successo è un viaggio che richiede impegno e pazienza"

Tina, una donna giovane in un ruolo professionale apicale in un’azienda tecnologica. Facile?

Sì, essere una donna in un ruolo apicale in un'azienda ad alto tasso tecnologico ha le sue sfide, ma porta con sé anche grandi opportunità. È un percorso che richiede determinazione, competenza, studio costante e una buona rete di supporto. Porta con sé anche oneri, possiamo e dobbiamo essere un modello positivo per le nuove generazioni femminili.



Dal settore del lusso a quello della tecnologia: mi racconti com’è stato il tuo percorso professionale?

Il mio passaggio dal settore del lusso, al farmaceutico e in ultimo al manufacturing, in una realtà con al centro lo sviluppo tecnologico come Pramac, attiva nella commercializzazione di gruppi elettrogeni e sistemi di accumulo, è stato un viaggio entusiasmante e stimolante. Mi ha permesso di ampliare le mie competenze e di adattarmi a un ambiente in continua evoluzione, dove la creatività e l'innovazione sono fondamentali. Credo che aver visto realtà diverse mi abbia permesso di sviluppare una buona dose di pensiero laterale e spirito critico, utili per analizzare contesti e situazioni complessi, rivedere piani strategici in esecuzione e avviati e lavorare a pianificazioni efficaci.



Qual è la chiave di successo di Pramac?

La chiave del successo di Pramac risiede nella sua capacità di adattamento e anticipazione alle esigenze mutevoli del mercato. Le sfide portate dall'elettrificazione rendono ancora più cruciale il ruolo di Pramac nei prossimi anni. La costante ricerca di soluzioni innovative in risposta al crescente fabbisogno conseguenza della costante elettrificazione e l'impegno per offrire prodotti e servizi di alta qualità sono elementi fondamentali per la nostra crescita e rilevanza nel settore.



Obiettivi raggiunti e obiettivi futuri.

Gli obiettivi raggiunti finora includono la crescita costante dell'azienda e il riconoscimento nel settore tecnologico. Per il futuro, puntiamo a consolidare la nostra posizione sul mercato globale e a continuare a innovare per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. A livello personale, l’impegno a continuare il mio percorso di crescita professionale e a trovare un equilibrio gratificante tra carriera e vita personale. Non ultimo anche il consolidamento e la crescita della mia squadra, fatta di giovani pieni di passione e voglia di crescere e mettersi alla prova.



Worklife balance, un tema di grande attualità.

Il worklife balance è essenziale per il benessere e la produttività. Un buon equilibrio personale ci permette di essere persone positive ed equilibrate anche sul lavoro.



Tempo libero: una chimera?

Anche se trovare tempo libero può sembrare una sfida, è importante dare priorità alle attività che ci rigenerano e ci portano gioia. Trovare un equilibrio tra lavoro e svago è fondamentale per mantenere la salute mentale e fisica. Faccio sport, leggo, mi dedico ad attività con la mia famiglia: non una chimera quindi, ma il tentativo di vivere una vita piena e appagante.



Cosa rappresenta il successo secondo te?

Il successo è un viaggio che richiede impegno e pazienza, ma anche la capacità di essere fedeli a sé stessi. È richiesta audacia, autenticità e non temere di chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Questo non ci rende deboli, ma ci permette di conoscerci meglio e di capire quali sono i nostri limiti e superarli.



Un suggerimento alle ragazze che desiderano fare carriera in azienda?

Un consiglio per le ragazze che aspirano a fare carriera in azienda è quello di essere fiduciose nelle proprie capacità, di coltivare relazioni positive e di essere sempre aperte al cambiamento e all'apprendimento. Bisogna essere proattive nel cercare opportunità senza temere di fare domande e chiedere feedback. Non ci si deve mai accontentare, ma invece guardare sempre avanti.