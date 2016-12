La grande stagione delle felpe di cotone

07:00 - Anche per questa stagione la propensione della moda verso lo street wear non sembra essersi placata. Ecco dunque che le felpe in cotone, pratiche e versatili, si abbinano a gonne e pantaloni eleganti non smorzando l’importanza del look, ma al contrario donando una marcia in più.

Le scelgono da Iceberg, con maniche gialle a contrasto, a Londra da Antonio Berardi, con applicazioni floreali e a New York sulla passerella dark e introspettiva di Marc Jacobs. Quale periodo migliore se non la primavera per sfoggiare maglie in cotone? Puntate sul grigio chiaro se preferite la semplicità, tra i modelli proposti quello di Isabel Marant étoile con scritta in stile college “Good Morning Tokyo”, con motivo check di Balenciaga oppure corta in vita e decorata in pizzo nero di McQ Alexander McQueen. DKNY non bada invece alle dimensioni e propone una versione piuttosto ampia con maxi scritta nero su bianco, KENZO –tra i brand in assoluto promotore delle cotton sweater- gioca con gli squali e ACNE Studios sulla geometria con arancione vitaminico e rettangolo bicolore al centro.



