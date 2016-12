Look per una serata elegante: mini guida a cosa indossare

Look eccentrico: Voglia di luccicare? Con l'abito lungo di seta georgette di Jenny Packham oltre ad essere molto eleganti, non passerete di sicuro inosservate. È tempestato di paillettes e di cristalli scintillanti, ha una profonda scollatura a V e la silhouette si amplia verso il fondo creando pieghe fluide che muovendosi esaltano il luccichio. Abbinatelo ai sandali Claudette in suede di Jimmy Choo e alla clutch in argento con maxi cristalli di Miu Miu, da portare anche in spalla con la tracolla in catena. Gioielli? Non eccedete e puntate a qualcosa di poco appariscente. Come il set di quattro anelli con perla di Cornelia Webb.



Look bon ton: Pizzo, colori pastello e finte trasparenze. Se volete sedurre con romanticismo, puntate sull'abito Azalea in pizzo di Self-Portrait. La sua silhouette dalla gonna ampia gioca con l'effetto vedo-non-vedo, la tinta menta chiaro e la profonda scollatura ne accentuano la femminilità. Indossatelo con le slingback Rivierina in vernice nude di Christian Louboutin e alla tracolla Ginny Small in pelle cipria di Salvatore Ferragamo. In ultimo, divertitevi con la spilla in seta di Gucci dal design floreale. Per una bucolica nota di colore.



Jumpsuit: In alternativa all'abito, preferite una tuta dai colori pastello e con inserti in pizzo ton sur ton. A noi piace il total white di Diane Von Furstenberg con taglio in vita e gamba larga. È interamente decorata con intarsi floreali, è tempestata di paillettes e vanta un sensuale cut out sulla schiena. Sfoggiatela con i sandali Portofino in suede di Gianvito Rossi e alla borsa tracolla Drew Nano di Chloé. Completate il look con tre braccialetti tempestati di zirconi. Per un luccicante tocco finale.





