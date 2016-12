È molto romantico l'iconico Wrap Dress in pizzo di Diane von Furstenberg con maniche a tre quarti e lunghezza al ginocchio. Indossatelo con una clutch in formato mini e un paio di décolléte dai colori scuri a contrasto.



Per una serata dall'allure d'antan, puntate ai drappeggi di Lanvin. È molto chic il suo abito in jersey che sul davanti raccoglie un morbido drappo tenuto stretto da un inserto metallico dorato. I suoi volumi accompagnano le curve con estrema delicatezza. Per renderlo ancora più prezioso, abbinatelo alle pumps Anjalina in vernice dalla punta affusolata di Christian Louboutin oppure ai sandali Claudette in suede metallizzato con cinturino alla caviglia firmati Jimmy Choo.



A noi piace tanto anche il minimalismo portato all'estremo della giacca in pelle morbidissima di Miu Miu. Il colletto essenziale e la sua linea svasata ripresa dalle maniche rievocano i lontani anni Sessanta. Sfoggiatela con dolcevita e minigonna per vestire i panni di una it-girl. Se cercate un look più casual, scegliete la blusa in seta di Equipment con taschini frontali da abbinare a shorts di jeans e a un paio di slippers.



Passando agli accessori, nel vostro guardaroba della prossima primavera non potrà mancare la mini-bag Rockstud di Valentino con tracolla, per un risultato rock-chic. Se invece siete in cerca di una borsa meno impegnativa, puntate alla clutch Envelope di Balenciaga. E' pratica, versatile e, nella nuova versione rivisitata, ha uno spirito molto urban. Last but not least, per il giorno è perfetta la borsa a tracolla di Marni. Il manico rigido dorato e gli inserti sulla tracolla le danno un sapore molto retrò.





Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it