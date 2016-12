Scarpe slippers: l'evoluzione del classico mocassino

L'idea è quella di indossare questo tipo di calzatura con tutto, dal look sobrio con pantaloni sartoriali e camicia, al vestito lungo e romantico per le prime serate estive.



Tra i modelli più raffinati ed eleganti troviamo le proposte di Oscar de la Renta e Tomas Maier, tra le più semplici l'intreccio nero di Bottega Veneta e il piccolo tacco dorato di Charlotte Olympia.



La varietà di slippers che potrete acquistare è ampissima: modelli appuntiti bicolore o con decorazioni floreali per le più estrose, nei toni pastello con dettagli cut-out nella parte laterale, e, ancora, elegante vernice e punte tonde.



Per coloro che sono alla ricerca di qualcosa di importante consigliamo il modello in rosso effetto trapuntato di Christian Louboutin, per le amanti degli anni Settanta, invece, c'è la variante leggermente rialzata, con tacco quadrato e logo in vista nella parte frontale, di Gucci.



Se vi piace lo stile bon ton non lasciatevi sfuggire le proposte con fiocco annesso, le trovate in nero di Miu Miu, con fiocco in velluto, in rosa ton sur ton di ASOS e sempre di ASOS in bianco con fiocco nero a contrasto.



