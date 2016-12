Scarpe, i modelli must have per la Primavera-Estate 2016

Argento: tra le nuance più di tendenza per la stagione primaverile, il consiglio è quello di sceglierla per un paio di sandali bassi da abbinare ad ampi vestiti durante il periodo estivo.



Ballerine: un must have che non si esaurisce. Il motivo? Sono basse, comode e chic. L'ultimo trend predilige ballerine con forma semplice e cinturino alla caviglia.



Ciabatte: sono state sdoganate dalle celebrity e dalle modelle in passerella ormai da un paio di stagioni. Abbinatele a dei jeans morbidi e a una semplice t-shirt bianca per essere perfette senza troppi sforzi.



Color cipria: pallido, delicato e relativamente facile da abbinare, rende raffinato qualsiasi look e rappresenta una buona variante ai soliti colori.



Con i lacci: sono il dettaglio trendy di stagione, per un paio di sandali o ancora delle ballerine particolari.



Leopardate: tra le stampe più in voga, sta vivendo un grande ritorno. Non esagerate però, puntate su un modello di scarpa basso e semplice per scongiurare l'effetto "panterona".



Pitonate: altra stampa in grande revival, vale lo stesso discorso del leopardato, e se proprio non resistete almeno sceglietelo per delle décolleté con tacco sottile.



Plateau: slanciano la figura e contribuiscono a rendere i tacchi meno scomodi. Un modello con zeppa anni 60 in nuance pastello darà una sferzata di allegria al vostro look.



Slippers: tra i must have del momento, ricordano il mocassino ma sono aperti, ai lati o nella parte posteriore.



Sneakers: per la prossima stagione sono vintage, riprendono cioè quei colori e quelle forme di anni passati.



Stivaletti: alla caviglia, con o senza tacco, altro modello irrinunciabile.



Stringate: allure maschile e ottima variante per tutti i giorni. Se siete alla ricerca di qualcosa di diverso orientatevi verso una sfumatura pastello.



Texas: se siete fan di stivali di tutti i tipi quest'anno nella vostra scarpiera non potranno certo mancare i modelli ispirati al Western.



Vintage: forma retrò, sono delicate e romantiche, dedicate ai sognatori.



Zoccoli: tra le tendenze della scorsa estate, tornano nella classifica dei trend da seguire.



