Le stampe floreali decorano accessori, abiti e capispalla

I boccioli di fiori si sono ormai aperti e le giornate definitivamente allungate. Ciò significa che stiamo entrando nel pieno della stagione più sognante e colorata, la primavera. Tra le tendenze di stagione abbiamo visto una vera e propria esplosione di natura con le stampe floreali.

La collezione di Dolce&Gabbana ne è stata l’emblema, rami di pesco ricamati su abiti svolazzanti e leggeri per un mood romantico e decisamente sognante. Non da meno la passerella parigina di Giambattista Valli, con minuziosi ricami nei toni del lilla, mentre Marni ha giocato con stampe grafiche riproducendo fiori illustrati come fossero dipinti su una grande tela di canvas. Come accessori la scelta è altresì ampia, espadrilles primaverili per Marc by Marc Jacobs oppure peonie giallo vivo nella collana di resina e cristalli proposta da Oscar de la Renta. Peplum top con delicati fiori per Stella McCartney, rose rosse e margherite invece nell’abito retrò di Moschino. Più dark la gonna a ruota firmata Miu Miu, maxi rose arancioni riprodotte come fossero un disegno in contrasto con il nero di sfondo, un prato in piena fioritura sulla lunghissima gonna Valentino.



