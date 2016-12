Fresca e bon ton: la stampa floreale è un evergreen di stagione che sboccia in primavera

Abiti - Papaveri e margherite sbocciano sull'abito in seta e cotone di Dolce & Gabbana che si apre in una vaporosa gonna a ruota per un risultato romantico e femminile. Abbinatelo a un paio di décolléte a punta per accentuarne l'alluce retrò. E' molto fresca anche la stampa dal sapore esotico dell'abito in crêpe di Marni con sfumature bordeaux e bianche su sfondo celeste. La linea avvitata si apre dolcemente nella morbida gonna a pieghe dando sinuosità alla silhouette. Quanto agli accessori, puntate a un paio di sandali in argento e a una clutch rigida da portare a mano. Per una serata di gala, invece, Oscar de la Renta dipinge una cascata di ricami floreali e di sfumature romantiche sull'abito in seta dalla nuance candida con allacciatura al collo e profonda scollatura sulla schiena. Indossatelo con un tacco a stiletto e una pochette gold.



Top e bluse - Profumo di fiori si respira anche in casa Saint Laurent che sceglie un pattern romantico nella sfumatura del rosa per la camicia a stampa in cotone dal taglio morbido. Sfoggiatela di giorno sul jeans e con un paio slip-on. Si tingono di rosa anche i fiorellini della blusa di Miu Miu, ma questa volta su sfondo nero a contrasto. Il colletto, bianco e in pizzo sangallo, dona una allure molto bon ton a questa camicia, perfetta su una gonna a matita e un paio di pumps. Se avete voglia di scoprire la pancia, puntate a un top-cropped come quello di Etro che propone una bralette in cotone bianco con stampa floreale rossa. Indossatela con pantaloni flared a fantasia e con un blazer rosa cipria per un tocco di charm.



Pantaloni - È molto vivace la stampa astratta scelta da Giambattista Valli. I suoi pantaloni su cui si mixano sfumature di giallo, rosa e nero hanno una silhouette dritta con delicato taglio flared alla caviglia e sono perfetti per un outfit bon ton. Abbinateli a un paio di ballerine e a una blusa in seta. Sono cropped anche i pantaloni di For Restless Sleepers nella nuance del ciclamino su cui spiccano bouquet di fiori verdi, viola e bianchi. Scegliete il total look con la blusa en pendant. Per una mise più urban chic puntate al modello con coulisse di Stella McCartney con stampa floreale nelle sfumature del rosa e del verde da sfoggiare con un paio di sneaker in pelle.



Gonne - Ha un sapore aristocratico la gonna A-line in cotone di Gucci. È modellata da pieghe baciate che ne aumentano l'ampiezza e si veste di nuance molto brillanti che spaziano dal rosa bubble dello sfondo al rosso e al blu delle righe. Abbinatela a una t-shirt bianca morbida e a un paio di ballerine a mezzo tacco. Per un look Sixties, invece, puntate alla gonna in crepe di Carven tempestata di piccoli fiorellini colorati e combinatela con a una blusa bianca effetto vedo-non-vedo. Per un look da lady-like, infine, vi suggeriamo i papaveri rossi della deliziosa gonna bianca in cotone di Oscar de la Renta. La linea a tubino che si apre sul fondo con volant molto leziosi vi renderanno molto sensuali. Sfoggiatela con un pullover nella tonalità del rosso brillante e a un paio di pumps color nude.





