I look da festa a seconda di fisico e gusto personale

Curvy: un fisico curvilineo non va nascosto, al contrario ne vanno messi in risalto i punti giusti. Se l'idea dell'abito lungo vi entusiasma ma siete timorose, non temete basta scegliere quello giusto.



Il nostro consiglio è di puntare su una nuance sobria con una silhouette ampia sui fianchi e più stretta ad altezza del punto vita.



Gli accessori da abbinare saranno sobri e in pendant, un paio di décolleté in pelle nera di Tom Ford e una clutch chic di Roger Vivier.



Fisico a pera: i fianchi sono da sempre il vostro cruccio e non importa quanto dimagriate loro rimangono sempre lì, impassibili. Questione di fisicità e struttura ossea, anziché impazzire cercate di valorizzarvi al meglio. L'abito per voi è corto, prezioso, con spalle scoperte e gonna ampia.



Dorato con pattern paisley come quello di Stella McCartney, abbinateci una clutch morbida di Chloé e delle scarpe con fascette sottili di Valentino.



Minuta: una serata importante come quella dell'ultimo dell'anno può rivelarsi la vostra occasione per sfoggiare un look diverso, impattante e sensuale. L'abito sarà aderente per evidenziare le forme, il décolleté semi coperto e lo spacco vertiginoso. Proprio come nel modello di Tom Ford in nero.



Per gli accessori esagerate, scarpe con pompon di Jimmy Choo e borsa preziosa di Nathalie Trad.



