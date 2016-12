La primavera si tinge di Blue Serenity

Si scorgono sfumature di Blue Serenity innanzitutto sulla passerella di Gucci che sceglie la delicatezza di questa nuance per vivacizzare la blusa in seta minimal, leggera e versatile da abbinare a pantaloni sartoriali per l'ufficio o a una skirt plissettata lamé per la sera. Neanche Balenciaga resiste al fascino del colore dell'anno di cui si tinge il suo top in cotone dalla silhouette molto contemporanea. Il peplum voluminoso sul fondo ne enfatizza il taglio avvitato e lo rende perfetto su gonne a matita.



Per un evento particolare puntate su un abito sofisticato. È perfetto per un cocktail party quello in cotone mélange di Erdem. Le trame jacquard con motivi floreali gli donano un sapore molto romantico. Indossatelo con un paio di pumps e una clutch rigida nella nuance dell'argento o in un colore a contrasto. E perché non puntare al Blue Serenity per una cena a lume di candela? Per un tête-à-tête, vi proponiamo il tubino in pizzo di Nina Ricci dal taglio scivolato che segue le curve ed esalta la femminilità. Osate con accessori nella tonalità del rosso intenso.



Il colore dell'anno ha colpito anche la maison Valentino che colora di Blue Serenity sia le Slingback in pelle con tacco sottile, borchiette dorate e tris di cinturini alla caviglia sia anche la borsa Rockstud a tracolla in versione mini con bagliori dorati da sfoggiare per ogni occasione. Restando in tema di borse, a noi è piaciuta molto anche la Rosalia in pelle di Dolce & Gabbana: ricorda una cartella ma è molto elegante, al punto da rendere chic un outfit da giorno.



Per arricchire, invece, last-minute le vostre ensemble tinta unita con un tocco dell'azzurro cielo di Pantone, lasciatevi sedurre dalla spilla in seta di Lanvin dal design floreale e applicatela sia di giorno che di sera su blazer, top e long-dress voluminosi.



