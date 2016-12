Moda, rosso: indossalo con stile

Provate ad indossare un maxi-cardigan sgargiante sopra un look total black: non avrete l'effetto impattante e darà un tocco di luce a quel look tutto nero.



Se avete una bellissima gonna rossa, che così a colpo d'occhio nell'armadio vi sembra un po' troppo vistosa, provate a smorzarla con una scarpa nude e un top in pizzo coordinato alla scarpa. Attenuerà subito quell'effetto “too much” e sembrerete uscite da una favola. L'alternativa è mixare la gonna rossa con un pull fucsia.



Un pantalone rosso? Direte “ma quando mai”. E invece non è da sottovalutare un bel look con camicia di seta fucsia e pantalone palazzo rosso. I due colori stanno benissimo insieme e danno anche un po' quell'aria da fashion blogger.



Non volete indossare il solito tubino nero? Il rosso potrebbe essere il nuovo nero: l'importante è che non sia troppo corto e con una scollatura volgare, per evitare di sembrare una Jessica Rabbit. Potete anche optare per un abito meno impegnativo, magari con una balza finale o spalle scoperte e una linea semplice, senza caricarlo troppo con accessori importanti. Il protagonista deve essere lui.



Anche il cappotto non deve necessariamente essere sempre di un colore scuro: se volete cambiare provate con uno rosso sgargiante. Però fate attenzione ai dettagli: scarpe ed eventuali accessori devono sempre essere bilanciati, meglio minimal, per evitare di accentuare la vistosità del capo.



E per una serata più chic, potete optare per un abito rosso lungo, l'importante è che il tessuto non sia sgargiante e che non vi addobbiate con orecchini pendenti o collane. Fate come Gigi Hadid che smorza il tono del suo abito super sexy con capelli semplici, un trucco leggero e nessun gioiello.



