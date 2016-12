Abiti da cocktail, dieci modelli da sfoggiare a fine estate

Il nome deriva dalla situazione in cui sono più spesso usati, ovvero i cocktail party . Signorili, eleganti con un twist in più, si diversificano in molte varianti, tutte appetibili per l'ultimo mese d' estate . Ne abbiamo selezionati dieci modelli, a voi la scelta.

Silhouette slim: sono perfetti per chi ha la fortuna di avere un fisico longilineo e piuttosto slanciato. Si definiscono da una forma curvilinea e spesso mettono in risalto spalle o décolleté. Per chi ama sentirsi sexy c'è la versione con dettagli trasparenti, per le più romantiche con fiori di vario genere.

Forme ridotte: avete gambe snelle e vi piace metterle in mostra? Gli abiti che fanno per voi sono composti da gonna corta, maniche corte e tessuti variegati. Blu elettrico per un mood asiatico, luminescente con cintura per un effetto scintillante oppure con forma a trapezio e tricolore per le amanti degli anni Sessanta.

Gonna a ruota: sontuosi quanto basta, questi abiti tendono ad attirare l'attenzione delle donne con punto vita stretto e fianchi larghi. Ricordano gli anni Quaranta e sono un vero e proprio evergreen. Sbizzarritevi con i colori: dal rosa pacato, al bianco candido passando per sfumature lunari o il nero introverso.

