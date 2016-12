Tendenze moda: sei Lady Chic o Minimal Boho?

17:10 - Le tendenze della moda si fanno sempre più complesse, le interpretazioni degli stilisti sono svariate. Ma al di là della borsa must-have o della scarpa di stagione, ci sono delle direzioni che la moda prende, fatte da complessi sistemi di fattori che portano ad affascinanti configurazioni. Bisogna solo imparare a leggerle.

Ecco la piccola guida alle tendenze A/I 2014, proposta da privategriffe, noto portale di e-shopping con prodotti second hand di alta qualità.



Lady Chic - La tendenza Lady Chic ha un accentuato aspetto femminile. Imperano sete leggere e lane morbidissime, per forme che cadono con nonchalance ed eleganza sul corpo. Prediletti i toni soft come i rosa e i marroni. I tratti di una femminilità sensuale sono lasciati in evidenza, grazie alla maglia, profondamente scollata, per esempio, o il giaccone che lascia scoperte le gambe sottolineate dalle cuissardes. Le scarpe sono basse, ma non rasoterra; i tacchi, quando ci sono, sono larghi e facili da portare. Capo simbolo: la camicia con fiocco. Clicca qui per la selezione di capi dal look Lady Chic.



Sport Sartoriale - Dinamico e giovane, lo stile Sport Sartoriale fa incontrare i due opposti. Da una parte si ispira alla strada, per cui copioso è il jeans, che quest’anno è morbido, spesso e a vita alta, come lo portavano le nostre madri negli anni 80. Questa volta però sono ammessi gli strappi, che svelano la gamba. Persiste il total-look jeans: anche per i completi. Ed ecco che subentra l’aspetto sartoriale. In denim, oppure in tessuti tecnici, i capispalla sono strutturati e ben definiti, lontano dall’approssimazione del casual. Il capo simbolo: il trench in jeans. Clicca qui per la selezione di capi Sport Sartoriale.



Minimal Boho - Sarà l’anno della pelliccia, dagli effetti preziosi ma meglio ancora selvatici, dei capispalla voluminosi e foderati in pelo, con inserti o intere sezioni in pelliccia animale e copricapo a tema, ma sarà anche di lane grosse e compatte, che fanno quasi da scudo. È la tendenza Minimal Boho. Niente barocchismi, ma materiali raw dagli evidenti effetti materici. Mentre questi capispalla hanno spesso foggia maschile, si abbinano di preferenza a gonne ampie e morbide, oppure a mini gonnellini dalle fogge 60s, e altrettanto bene a mini abitini dalla silhouette essenziale e slim. Spesso il look si accompagna a scarpe voluminose, dalla suola importante, un po’ trekking nei casi più estremi. Capo simbolo della tendenza: il montone. Clicca qui per la selezione di capi Minimal Boho.



Exotic Mix&Match - Arrivano da Oriente le suggestioni per un abbigliamento lussuoso e indulgente: via libera alle stampe abbinate a copri-spalle in lane lavorate tipo tappeto, oppure stole. Gli abiti sono realizzai con tessuti lucidi o molto mossi in superficie, tipo i tessuti d’arredamento, come damasco e broccato. Non mancano le sete: pesanti e doppie, ma con effetti sensuali. Quel che caratterizza la tendenza Exotic Mix&Match è la combinazione di stampe ed effetti materici diversi e la ricca sovrapposizione di strati. A volte confonde il giorno con la notte. Il capo simbolo: il completo stile pijama, da portare di giorno. Clicca qui per la selezione di capi Exotic Mix&Match.