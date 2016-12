Occhiali da sole per la Primavera-Estate 2016: tutti i modelli da acquistare

Aviatore: un trend destinato a non passare mai di moda. L’ultima tendenza li vuole con lenti specchiate in nuance accese, come quelle azzurre firmate Ray-Ban.



Lenti tonde: hippy e allegri, sceglieteli se avete una forma del viso regolare e se vi piace osare. Tra i modelli proposti per il nuovo anno ci sono quelli di Prada con montatura sottile e lente graduata.



Da gatta: affusolati e intriganti, rispecchiano una personalità decisa. Potrete sempre contare sulle intramontabili colorazioni basic in nero o marrone ma dato l’arrivo della stagione calda perché non puntare su nuance più accese? Per esempio quelli in giallo di Dries Van Noten.



Tartarugati: eleganti e sofisticati, sono un vero e proprio passepartout. La nuova collaborazione di Oliver Peoples con The Row propone una variante in nuance chiara, un vero must have.



Squadrati: tendenzialmente grandi e importanti, sono da evitare se il vostro viso è troppo piccolo. Il modello di stagione? Quello con la lente sopra la montatura di Miu Miu, per uscire dai soliti schemi.



Neri: altro classico da non sottovalutare... se non avete un paio di occhiali scuri procurateveli alla svelta. La nostra scelta ricade su quelli firmati Saint Laurent, semplici e d’impatto, vi torneranno utili in più di un’occasione.



