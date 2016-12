Look di stagione: i capi per un weekend al mare

Adesso è decisamente quel periodo dell’anno in cui se siamo costretti a restare in città durante il fine settimana, iniziamo a scalpitare. E quando ci propongono un week end al mare , entriamo in crisi per il bagaglio . Per soli due giorni e due notti noi donne vogliamo essere al meglio in tutte le occasioni. Potrebbe capitarci una cena a Portofino, una serata alla Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi, un aperitivo con vista a Camogli. Che cosa portare allora? Personalmente non saprei viaggiare leggera nemmeno per andare da Milano a Firenze in giornata, ed è per questo che ho sviluppato una tecnica infallibile: analizzare ogni possibilità e studiare un look adatto ad ognuna di esse. Come è molto facile che accada, non farete tutto ciò che avete preventivato e non indosserete tutto quello che avete portato in valigia, ma almeno sarete certe di non farvi trovare impreparate.

Per la spiaggia: evitate i parei, per carità, non è ancora agosto. Andranno benissimo espadrilas, shorts, maxi camicie, ma anche un abito lungo. L’idea che dovete dare è: ero in giro, è uscito il sole e ho deciso di fare una passeggiata sulla spiaggia. Che poi sotto siate pronte con costume e crema abbronzante è un altro discorso.



Per una passeggiata in città: che potrebbe capitare, visto che in questo periodo il tempo può ancora giocare qualche scherzetto. Se il clima non è esattamente da piedi nudi nella sabbia, scegliete un look comodo ma alla moda, state sui colori chiari, che fanno tanto mare, non rinunciate allo stile cittadino (soprattutto se siete a Forte dei Marmi!).



Per l’aperitivo: quando il sole scende e la temperatura anche, ricordatevi che è ancora primavera e forse non è il caso di portare solo mini abiti in valigia. Scegliete un look super glam ma che vi protegga da eventuali sbalzi di temperatura, vento (sempre presente in riva al mare). Colori accesi, pantaloni a palazzo, una bella it-bag e sarete perfette.



Per la cena: cercate di portare con voi un look passe-par-tout, che sia adatto dal ristorante sotto casa fino al ristorante stellato. Un elegante pantalone nero con un bel top e un paio di tacchi non possono proprio sbagliare.



Per la discoteca: è vero, siete al mare, ma non è ancora piena stagione. Cercate di portare con voi un bel look, che usereste eventualmente anche in città, che non sia troppo invernale ma nemmeno troppo estivo. Anche qui i colori chiari saranno sempre perfetti: vi faranno brillare tra la gente. Ps: metteteci un pizzico di oro!



Ancora indecise sulla valigia per il prossimo week end? Su www.privategriffe.com potreste trovare quel che fa per voi!