Moda: tre look per il brunch della domenica

Look Chic: eleganti, ma non troppo. Per un brunch formale, puntate a un look elegante tenendo a mente che l’evento in questione si svolgerà durante il giorno, quindi attenzione a non esagerare. Noi vi suggeriamo l’abito di Balenciaga in jacquard di seta dal taglio A-line: la sua luminosa nuance dell’azzurro carta da zucchero fa da sfondo a romantiche dalie nella tonalità del rosa. Combinatelo con le pianelle in pelle metallizzata firmate Ancient Greek Sandals, staccate con il secchiello micro di Tom Ford, in tinta nero. E infine completate il look con un paio di occhiali da sole leggermente specchiati come quelli di Bottega Veneta, per un contrasto di stile contemporaneo e raffinato.



Look Casual: Per un brunch informale - magari tra amiche in una location con giardino - il vostro outfit sarà sicuramente più sportivo. Scegliete la minigonna in suede beige di Balmain dalla silhouette fasciante a vita alta e abbinatela a una blusa fantasia come quella di Miu Miu con leziose stampe di cactus nella nuance del giallo e del marrone. Date all'ensemble il giusto tocco casual con la giacca di jeans di Acne Studios da indossare con le maniche risvoltate. E completate con occhiali cut eye di Dolce&Gabbana e con la tracolla di Gucci che alterna il nocciola con il verde e il rosso. Ai piedi? Le sneakers di Alexander McQueen in pelle bianca e dal design minimal, con inserto in oro. Per un risultato decisamente sporty-chic.



Look Trendy: Parola d’ordine, pattern. Se avete in agenda un brunch su un rooftop di punta, sfoggiate un paio di pantaloni estrosi e abbinateli a una blusa tinta unita. Noi vi suggeriamo il modello cropped di Miu Miu con stampe vivaci e briose, rosso su rosa. Da combinare alla blusa in cotone piqué di Stella McCartney con colletto lezioso arrotondato e impreziosito da ricami a forma di cerchietti. Quanto agli accessori, divertitevi con i colori dei pantaloni e scegliete le slipper in vernice rosa di Nicholas Kirkwood e la clutch rossa di Loewe da portare a mano. Per un look estroso, caotico eppure en pendant.



