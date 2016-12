Feste per i bambini: come preparare il brunch

Immancabili dolci - Non è brunch per bambini se non ci sono dolcetti e torte. In questo caso, trattandosi di buffet, è importante che i bambini possano servirsi da soli senza aver bisogno di piattini, forchettine e via dicendo. Quindi un no tassativo ai dolci sofisticati o alle fette giganti di torta. Meglio servire dolcetti monoporzione come i muffin, i cookies grandi o i cake pops (palline di torta su stecco, ricoperte di cioccolato). Unica eccezione: la torta di compleanno, che verrà servita solo alla fine.



Frutta, perché no - Fortunatamente oggi i bambini apprezzano moltissimo anche frutta e verdura fresche. Dunque, via libera a fantasiosi e sani abbinamenti vitaminici. Oltretutto, l'effetto cromatico sarà bellissimo a vedersi. Cosa proporre? Spiedoni di frutta, monoporzioni di macedonia con forchettina infilata, smoothies colorati, mele candite (effetto Biancaneve garantito).



L'angolo salato - Sempre molto amati panini e patatine. Per fare un ottimo lavoro, e non sprecare cibo, è bene preparare micro-panini utilizzando però diversi tipi di pane e di farcia. Prosciutto, caprino, salame ma anche alternative veg come hummus di ceci. La focaccia tagliata a quadrotti è sempre un must, così come le patatine. La scelta delle chips è cruciale: meglio servire le patatine fritte solo in olio di girasole. Sono ugualmente economiche e buone ma un po' meno dannose di quelle preparate con oli vari. Molto gettonato, anche dai bambini, è l'etnico. Dunque, via libera a nuvole di drago, involtini primavera, polpettine di melanzane e curry, rotolini di sushi e sashimi cotti e preparati a casa (per i genitori più abili in cucina).



Pizza, un evergreen - Considerata l'ora a cavallo con il pranzo, si può anche optare per una bella teglia di pizza al trancio. Sempre amata da grandi e piccini, la pizza è semplice da preparare e si può guarnire in infiniti modi. I bambini di solito apprezzano la margherita, la pizza la prosciutto e quella con i würstel. Un'alternativa per chi non può mangiare il pomodoro o la mozzarella, è la piadina riempita con salumi e, si può tentare, verdure fresche.



Non dimentichiamo i celiaci - Sono sempre più numerosi i bambini affetti da malattia celiaca. Per i piccoli ospiti intolleranti al glutine, bisogna prevedere alternative specifiche e segnalate, in modo carino, nel buffet. Per esempio, panini preparati esclusivamente con farina di mais, salumi senza glutine e torte con farina di riso. In questo caso, però, è bene stare molto attenti alle possibili contaminazioni degli alimenti, nonché allo scambio di cibo tra bambini (che, nella confusione, può passare inosservato).



Bevande - Oltre ai classici succhi di frutta, aranciata e cola, in inverno si può pensare di offrire anche qualche bevanda calda. Per esempio, cioccolata fondente, bianca o al latte. O, ancora, tè aromatizzato e deteinato. Da non dimenticare: un numero infinito di cannucce colorate, una ciotola di panna fresca e un pennarello indelebile per personalizzare i bicchieri (ed evitare inutili sprechi).