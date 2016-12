Cinque idee per organizzare il compleanno al parco

Scegliere la posizione ideale - Il festeggiato di norma è presente prima che arrivino tutti gli altri invitati, quindi chi organizza la festa dovrebbe arrivare al parco un'oretta prima. L'anticipo servirà innanzitutto a individuare la zona più adatta dove posizionarsi: meglio non in pendenza, per i tavoli, e con zone sia ombreggiate sia soleggiate. L'ombra servirà anche a mantenere fresco il buffet, soprattutto le bibite e la torta.



Il buffet ad hoc per la festa all'aperto - Una volta scelta la posizione perfetta si sistemano i tavoli da campeggio. L'ideale è averne un paio: il primo servirà per le bibite e il salato, mentre il secondo tavolo farà da supporto alla "zona dolci" e, poi, alla torta di compleanno vera e propria. Cosa offrire ai piccoli e grandi ospiti? Patatine, sandwich, pizzette e focacce sono sempre molto gradite ai bambini, mentre per gli adulti si possono preparare golose torte salate, strudel di formaggio e verdure e raffinati "vol au vent" ripieni. L'importante è puntare su cibi che non richiedano una conservazione particolare e che siano pratici da trasportare.



Musica, immancabile alleata - Perché la festa sia un vero successo la musica non può mancare. Per non caricarsi di eccessivi bagagli, la soluzione perfetta è una piccola cassa da collegare allo smartphone. In questo modo il volume sarà discreto ma udibile da tutti e si potranno selezionare le tracce più amate dai bambini prima della festa, a casa, insieme al festeggiato. Con la musica si possono organizzare diverse attività, a partire dal ballo libero in stile "a piedi nudi nel parco".



Il pacchetto sorpresa - Un gioco molto amato dai bambini è il pacchetto da scartare, da preparare prima a casa. Per comporre il pacco sorpresa sono necessari: un numero variabile di gadget (gomme, biglie, matite, elastici per capelli, figurine...), carta di giornale e scotch. Una volta recuperato il materiale, si costruisce il pacchetto ponendo in ogni strato di carta una sorpresa e continuando a ricoprire fino a esaurimento gadget. I bambini, alla festa, si posizioneranno in cerchio e, a suon di musica, si passeranno il pacchetto. A un certo punto, la musica si fermerà e chi ha in mano il pacco sorpresa potrà scartarlo e aggiudicarsi l'ambito regalo.



Corsa con le federe - Si tratta di una variante della classica corsa con i sacchi. Per organizzare questo passatempo, adorato dai bambini, occorrono tante vecchie federe quanti sono i partecipanti al gioco. Perché l'attività non si riveli "pericolosa", è importante che i bambini abbiano l'età giusta per potersi muovere agevolmente anche nel "sacco". Si stabiliscono, quindi, linea di partenza e punto d'arrivo (non troppo lontano). Attenzione: prima di iniziare, è opportuno controllare il tragitto della corsa e accertarsi che non vi siano pendenze particolari o buche nel terreno.