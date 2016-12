Torte capolavoro, così belle che è un peccato mangiarle

15:18 - Sono vere e proprie sculture di delizia e di zucchero, colorate, scolpite, decorate. Sono così belle che è persino difficile ricordarsi che sono fatte per essere mangiate… e non solo con gli occhi. Questi dolci capolavori, opera di Renato Ardovino, sono protagoniste di un libro che sarà presentato alla Triennale di Milano il 22 Maggio alle ore 17.00 e già in distribuzione nelle librerie di tutta Italia. Il volume, intitolato “Il Cake Design”, edizioni Malvarosa, oltre alle creazioni più belle, a lavori inediti e ai segreti di questo maestro del cake design italiano, contiene un’articolata sezione tecnica con le ricette più golose e le tecniche di spicco del cake decorating. Renato Ardovino ha fatto delle sue creazioni l’incontro perfetto di arte e pasticceria; alcune delle sue opere sono state esposte alla Biennale di Venezia.