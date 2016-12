Bucket bag: come indossare la borsa secchiello

Il trend della “Bucket bag” o “borsa cestino/secchiello” è solo l'ultima delle mode rispolverate dai vintage dopo anni e anni di novità estreme. Questo modello pare trovi la sua origine in Louis Vuitton, che trasformò una semplice borsa per il trasporto di bottiglie di vino in verticale in un vero e proprio must al braccio delle signore dell'alta borghesia. Da quel momento il modello, comodissimo da portare a mano o al braccio, successivamente dotato di tracolla più lunga, è entrato di diritto tra i modelli di borse che tutti i brand creano.

Passando dagli albori a pochi decenni fa, furono stilisti come Yves Saint Laurent o la maison di Gioielli Cartier a creare degli adorabili secchielli. Seppur il modello non sia mai davvero uscito di moda, possiamo certamente dire che negli ultimi anni ha sofferto in un angolo.



Ma le cose sembrano cambiare e oggi tutte ma davvero tutte vogliamo l'adorabile borsa, semplice più che mai, comoda da portare ma soprattutto spaziosa. I brand ce la stanno proponendo in tutte le versioni di materiali, colori e misure.



Quali sono le nostre preferite?

Quella creata qualche tempo da sa Stella McCartney, con le frange, più gipsy che mai, oppure la classica rossa di Cartier, elegantissima.



Intramontabile quella di Louis Vuitton, chiamata Noè, o la nuovissima di Saint Laurent in verisone rock in pelle nera e zip o con le frange.



La volete minimal? Fa per voi quella di Mansur Gavriel.



Se vi piacciono le stampe esotiche Gucci l'ha prodotta in coccodrillo.



Da Burberry la potete trovare nella classica stampa check oppure in camoscio, con le frange.



Se il minimal non fa per voi, quella creata da Alexander Wang è davvero vistosa.



Alcune sono di qualche collezione fa? E' solo uno sfizio di stagione? Che problema c'è!



Su www.privategriffe.com potete trovare l'usato dei migliori marchi.