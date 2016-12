Minigonne per la primavera 2016: i modelli più trendy

Colorata, con decorazioni paillettes, a trapezio e non solo... La minigonna a 50 anni dalla sua nascita è tornata ad essere a tutti gli effetti un must have . Ecco i modelli da acquistare subito per la prossima primavera/estate 2016 .

Fantasia Jacquard: Preziose e unconventional, le minigonne con lavorazione jacquard, sono ideali da sfoggiare sia di giorno con biker in pelle sia di sera. Per un outfit da cocktail abbinatela a una blusa chiara e a scarpe flat.



A trapezio: Sobria, strutturata e a vita alta. La minigonna a trapezio ha un'allure Sixties e un sapore bon ton proprio come il modello in crèpe di RED Valentino. Perfetta con pullover o top cropped, la mini svasata darà al vostro look un tocco preppy-chic.



Luccicante: Non può mancare nell'armadio delle party girl la minigonna con decorazioni in paillettes e strass. Un esempio? La mini di Dolce e Gabbana che con paillettes argentate dagli accenti azzurri vi farà apparire molto esuberanti.



In suede: Sublime al tatto e morbidissima, la minigonna in suede si adatta a ogni silhouette. Saint Laurent la propone ricca di frange e di vibrazioni folk. Coordinatela con una blusa stampata e un paio di tronchetti per un outfit davvero trendy.



