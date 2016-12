Pink passion: è il rosa il colore della primavera 2016

Il pesca è la nuance di rosa scelta da Balenciaga per il suo city dress in pelle scamosciata dalla silhouette a clessidra. Mentre il fucsia esplode sull’abito monospalla in crêpe di Lanvin, la cui linearità è esaltata dal morbido drappeggio sul décolleté. È shocking e sgargiante il pink portato in passerella da Moschino, su un abito scultoreo con maxi gonna a vita alta. Più delicata è, invece, la tonalità adocchiata allo show di Luisa Beccaria che per la stagione calda porta in pedana una romantica tinta di rosa antico, su un abito lungo, dalla linea scivolata e stretta in vita.



Tenue è anche la gradazione della camicia Oxford di Gucci, la cui delicatezza fa contrasto con i papaveri rossi che sbocciano sulla levallière da annodare in un romantico fiocco. Imperano, invece, ironia e vivacità pop sulla blusa con inserto in organza di Rocksanda, per la sua intensa tonalità rosa bubble e per il dettaglio al collo a punta che la fa sembrare una camicia. Restando in tema di top, più brillante e accesa è la tinta scelta da Loro Piana che dona eccentricità a una camicia dritta e dal design minimal.



Sfumature di rosa colorano anche gli accessori. È molto romantica la nuance delle espadrillas in pizzo di Valentino, è raffinato il candy delle pumps in suede di Gianvito Rossi, è stravagante il fucsia dei tronchetti in suede di Balenciaga. La stessa tonalità risplende sulla borsa Sac de Jour di Saint Laurent da portare sia a tracolla che a mano.



È pastello, invece, la gradazione di pink su cui punta Bottega Veneta per la sua borsa in pelle intrecciata, dal design multiscomparto a fisarmonica. Salmone, infine, è la tinta della Le Dix New Cartable di Balenciaga, arricchita da dettagli gold e silver a contrasto.



